В Башкирии планируют реализовать проекты в строительной сфере

Новые проекты для реализации в регионе обсудили на очередном «Инвестиционном часе». Инвесторы представили на рассмотрение планы по производству арматуры, строительству торгового комплекса, логистического парка и другие.

Кроме того, на заседании приняли решение о корректировке некоторых пунктов уже действующих проектов — в частности, предприятия, расположенного в Кигинском и Белокатайском районах. Оно специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. Инвестор реализует проект с опережением, количество рабочих мест планирует увеличить.