В Башкирии дан старт новому проекту «Дни башкирского кино»

В Башкортостане дан старт новому масштабному проекту «Дни башкирского кино». Теперь в сельских домах культуры, которые оснащены современным оборудованием, регулярно будут показывать фильмы местных режиссеров. Причём классику можно будет посмотреть бесплатно, а премьеры – уже за символическую сумму. Пилотный показ состоялся в Баймакском районе.

Приглушённый свет, начальные титры: жители Туркменево оценивают новый формат досуга. Проект «Дни башкирского кино» стартовал именно здесь. Первой ласточкой стала картина «Бабич» режиссера Булата Юсупова. Местные жители признаются: увидеть башкирское кино на экране в Доме культуры, не выезжая в город, большая радость.

Показывать кино в селе нужно, не у всех есть возможность поехать в город. Вот сегодня мы посмотрели прекрасный фильм «Бабич». Нам очень понравился. Надеемся, что сможем увидеть ещё и другие фильмы. Диля Кужина

Идея проекта – не просто привезти фильмы в сёла, а возродить культуру просмотра кино. Для показа отбираются только самые лучшие и значимые картины. Приучать зрителя к национальному кинематографу лучше с детства, и начинать эту работу нужно именно на селе, отмечают авторы проекта.

Режиссеры, поддерживая коллег, подчеркивают: «Дни башкирского кино» должны стать не разовой акцией, а доброй традицией. Только системная работа позволит зрителю полюбить национальный продукт.