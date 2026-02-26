В Башкирии дан старт новому проекту «Дни башкирского кино»

В Башкортостане дан старт новому масштабному проекту «Дни башкирского кино». Теперь в сельских домах культуры, которые оснащены современным оборудованием, регулярно будут показывать фильмы местных режиссеров. Причём классику можно будет посмотреть бесплатно, а премьеры – уже за символическую сумму. Пилотный показ состоялся в Баймакском районе.

Приглушённый свет, начальные титры: жители Туркменево оценивают новый формат досуга. Проект «Дни башкирского кино» стартовал именно здесь. Первой ласточкой стала картина «Бабич» режиссера Булата Юсупова. Местные жители признаются: увидеть башкирское кино на экране в Доме культуры, не выезжая в город, большая радость.

Показывать кино в селе нужно, не у всех есть возможность поехать в город. Вот сегодня мы посмотрели прекрасный фильм «Бабич». Нам очень понравился. Надеемся, что сможем увидеть ещё и другие фильмы.

Диля Кужина

Идея проекта – не просто привезти фильмы в сёла, а возродить культуру просмотра кино. Для показа отбираются только самые лучшие и значимые картины. Приучать зрителя к национальному кинематографу лучше с детства, и начинать эту работу нужно именно на селе, отмечают авторы проекта.

Фото №1 - В Башкирии дан старт новому проекту «Дни башкирского кино»

Режиссеры, поддерживая коллег, подчеркивают: «Дни башкирского кино» должны стать не разовой акцией, а доброй традицией. Только системная работа позволит зрителю полюбить национальный продукт.

Проект «Дни башкирского кино» набирает обороты. Эстафету показов примут и другие районы республики. И кто знает, возможно, именно в маленьком сельском клубе вырастет будущий режиссер, который впервые увидел кино на большом экране в родной деревне.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии