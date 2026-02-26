В Башкирии дан старт новому проекту «Дни башкирского кино»

В Башкортостане дан старт новому масштабному проекту «Дни башкирского кино». Теперь в сельских домах культуры, которые оснащены современным оборудованием, регулярно будут показывать фильмы местных режиссеров. Причём классику можно будет посмотреть бесплатно, а премьеры – уже за символическую сумму. Пилотный показ состоялся в Баймакском районе.
Приглушённый свет, начальные титры: жители Туркменево оценивают новый формат досуга. Проект «Дни башкирского кино» стартовал именно здесь. Первой ласточкой стала картина «Бабич» режиссера Булата Юсупова. Местные жители признаются: увидеть башкирское кино на экране в Доме культуры, не выезжая в город, большая радость.
Идея проекта – не просто привезти фильмы в сёла, а возродить культуру просмотра кино. Для показа отбираются только самые лучшие и значимые картины. Приучать зрителя к национальному кинематографу лучше с детства, и начинать эту работу нужно именно на селе, отмечают авторы проекта.
Режиссеры, поддерживая коллег, подчеркивают: «Дни башкирского кино» должны стать не разовой акцией, а доброй традицией. Только системная работа позволит зрителю полюбить национальный продукт.
Проект «Дни башкирского кино» набирает обороты. Эстафету показов примут и другие районы республики. И кто знает, возможно, именно в маленьком сельском клубе вырастет будущий режиссер, который впервые увидел кино на большом экране в родной деревне.