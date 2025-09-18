В Уфе прошли учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа

Без дыма и огня, но с привлечением пожарных, спасателей и сотрудников аварийных служб. Сегодня в Уфе прошли командно-штабные учения. На территории Октябрьского района города специалисты отработали действия при взрывах бытового газа в жилом доме.

В 9:00 на пульт диспетчерской поступает сообщение о ЧП в многоквартирном доме по адресу Комсомольская, 125. На место происшествия оперативно выдвигаются аварийные службы. По легенде, в четвёртом подъезде жилого здания произошёл взрыв бытового газа, есть разрушения.

Первым делом пожарные приступают к эвакуации жильцов и пострадавших. На место прибывают и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Прежде всего необходимо отключить подачу голубого топлива в дом. Специалисты газовой службы спускаются в колодец.

Действия в чрезвычайной ситуации отрабатывала и теплоснабжающая организация. Из-за разрушений в подъезде происходит запаривание. Ещё одна задача — оперативно отключить отопление. А чтобы жильцы дома не замёрзли, по сценарию учений, их временно эвакуируют в ближайшую школу.