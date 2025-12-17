В Уфе прошли соревнования по авиамодельному спорту

В Уфимской спортивной школе №28 прошли межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту. Турнир проходил по классу моделей F1E для полётов в помещении на продолжительность. Конкуренцию башкирским конструкторам составили гости из Челябинской области. Всего на состязания по проектированию, изготовлению и пилотированию приехали 40 участников.

На тренировке перед первым запуском Максим Кучинкин проверяет свои модели одну за другой. В этом спорте он уже 10 лет, а с 2025 года уфимец выступает в составе сборной России на соревнованиях по воздушному бою. На турнире спортсмен также преследует определенные цели.

Спортсмены делают по девять выходов. Задача – запустить авиамодель так, чтобы она легла на планирование и как можно дольше находилась в воздухе. Продолжительность полёта фиксирует судья состязаний. Три лучшие попытки идут в зачёт.

Авиамодельный спорт многообразен: есть кордовые модели, свободно летающие, зимой зальные модели, и мы в зале занимаемся. В прошлом году по этим зальным моделям мы заняли третье общекомандное место на Чемпионате России. Олег Кох, председатель Федерации авиамодельного спорта Республики Башкортостан

На турнире выступили 40 участников в возрасте от девяти лет и старше. В зале они работали только со своими самолётами: не более трёх моделей от спортсмена.

Данные модели делаются из простых материалов: подложка под ламинат и лёгкое тропическое дерево бальза. Они являются внешне простыми, но сложными в построении. Илья Сахаров, ответственный секретарь Федерации авиамодельного спорта Республики Башкортостан