В Уфе прошли соревнования по авиамодельному спорту

В Уфимской спортивной школе №28 прошли межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту. Турнир проходил по классу моделей F1E для полётов в помещении на продолжительность. Конкуренцию башкирским конструкторам составили гости из Челябинской области. Всего на состязания по проектированию, изготовлению и пилотированию приехали 40 участников.
На тренировке перед первым запуском Максим Кучинкин проверяет свои модели одну за другой. В этом спорте он уже 10 лет, а с 2025 года уфимец выступает в составе сборной России на соревнованиях по воздушному бою. На турнире спортсмен также преследует определенные цели.
Спортсмены делают по девять выходов. Задача – запустить авиамодель так, чтобы она легла на планирование и как можно дольше находилась в воздухе. Продолжительность полёта фиксирует судья состязаний. Три лучшие попытки идут в зачёт.
На турнире выступили 40 участников в возрасте от девяти лет и старше. В зале они работали только со своими самолётами: не более трёх моделей от спортсмена.
Через месяц в Уфе пройдёт чемпионат республики в этом виде спорта по зальным моделям, а дальше авиаконструкторов ждут всероссийские соревнования. Первый крупный турнир на открытой площадке пройдёт в апреле следующего года в Стерлитамаке, там состоится первенство Приволжского федерального округа среди юниоров до 19 лет по воздушному бою.