В Башкирии с начала года в пожарах погибло 148 человек

В республике с начала текущего года в пожарах погибло 148 человек. Только в период с 12 по 18 сентября в регионе произошло 134 пожара, в которых погибли 3 человека, 4 получили травмы.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан приняли участие в совместном совещании с Госкомитетом республики по ЧС, а также руководителями штабов муниципалитетов.
С понижением температуры воздуха возрастают риски пожаров, связанных с эксплуатацией электропроводки и электрооборудования, перекалом печей, неосторожным обращением с огнем.