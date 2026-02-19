В Башкирии с начала года диспансеризацию прошли более 192 тыс. человек

Профилактика превыше всего. Более 190 тысяч человек с начала года в Башкортостане прошли диспансеризацию. Так, впервые врачами было выявлено около 30 тысяч заболеваний, включая такие социально опасные, как онкология, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Насколько эффективно работает в регионе комплекс мер, направленных на сохранение здоровья населения, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»?

После 40 лет Лиана Богданова своему здоровью стала уделять больше внимания. По крайней мере, диспансеризацию, как и положено, проходит раз в год.

Если после 40 лет ежегодно, то начиная с 18 лет диспансеризацию необходимо проходить раз в три года. Это своеобразный комплексный медосмотр на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также факторов их развития.

Так, с начала года в Башкортостане диспансеризацию прошли свыше 190 тысяч человек. Из них более 23 тысяч были направлены на второй, углубленный этап медицинского осмотра. В итоге у порядка 30 тысяч жителей региона впервые выявили заболевания, среди которых и такие социально опасные, как онкология, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и туберкулёз.

Фото №1 - В Башкирии с начала года диспансеризацию прошли более 192 тыс. человек

Регулярное обследование организма, прежде всего, нужно самому, говорит участник специальной военной операции Сергей Новиков. Председатель Ассоциации ветеранов СВО города Сибай комплексные медосмотры старается не пропускать. Того же советует боевым товарищам.

С 8 утра и до 8 вечера в будние дни и каждую третью субботу месяца отделения медицинской профилактики поликлиник принимают пациентов на диспансеризацию. Для прохождения комплексного медосмотра с собой достаточно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

