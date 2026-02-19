В Башкирии с начала года диспансеризацию прошли более 192 тыс. человек

Профилактика превыше всего. Более 190 тысяч человек с начала года в Башкортостане прошли диспансеризацию. Так, впервые врачами было выявлено около 30 тысяч заболеваний, включая такие социально опасные, как онкология, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Насколько эффективно работает в регионе комплекс мер, направленных на сохранение здоровья населения, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»?

После 40 лет Лиана Богданова своему здоровью стала уделять больше внимания. По крайней мере, диспансеризацию, как и положено, проходит раз в год.

Если после 40 лет ежегодно, то начиная с 18 лет диспансеризацию необходимо проходить раз в три года. Это своеобразный комплексный медосмотр на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также факторов их развития.

Так, с начала года в Башкортостане диспансеризацию прошли свыше 190 тысяч человек. Из них более 23 тысяч были направлены на второй, углубленный этап медицинского осмотра. В итоге у порядка 30 тысяч жителей региона впервые выявили заболевания, среди которых и такие социально опасные, как онкология, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и туберкулёз.

Регулярное обследование организма, прежде всего, нужно самому, говорит участник специальной военной операции Сергей Новиков. Председатель Ассоциации ветеранов СВО города Сибай комплексные медосмотры старается не пропускать. Того же советует боевым товарищам.