Власти Башкирии обсудили поддержку ремесленников

Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел пройдёт в Уфе в 2026 году. Лучшие мастера своего дела со всей России, а также зарубежных стран представят свою продукцию на Советской площади. Об этом сегодня говорили на «Часе креативных индустрий» с главой республики.

Представители власти с ремесленниками обсудили и такой вопрос, как реализация произведённых товаров. Радий Хабиров поручил определить постоянные места в городе, где мастера народных художественных промыслов и ремесленники смогут продавать свою продукцию.