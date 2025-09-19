Супружеская пара из Уфы отметила золотую свадьбу

50 лет совместной жизни отметили супруги Искандаровы из Уфы. Ахмет – заслуженный работник культуры России, Флорида – отличник образования Республики Башкортостан.

Ахмет и Флорида поженились ровно 50 лет назад. И даже спустя столько времени искра в их глазах не угасает. Познакомились случайно на станции. Ей было 22, он на 5 лет старше. Тогда ещё не знали, что стоят на пути к семейной жизни. Он из Кугарчинского района, она из Зианчуринского, но встретили друг друга в Уфе, когда Ахмет приехал с отцом на просмотр балета.

Спустя некоторое время они вновь встретились. Виделись редко, поэтому Ахмет Искандаров без раздумий сделал предложение своей возлюбленной. Он работал директором музыкальной школы, а она – преподавателем. Их первенец Рамзиз – мамин помощник. Пока муж был на работе, жена занималась воспитанием детей.

Трое детей окончили юридический. Старший живёт в Санкт-Петербурге. Родителей старается навещать раз в месяц. Дочь Айгуль живёт в Германии. А младший сын Айнур продолжил дело отца – так же работает директором Уфимской музыкальной школы.

Ахмета и Флориду Искандаровых не забывают и их ученики. Они постоянно навещают своих преподавателей.