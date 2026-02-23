Уроженец Башкирии получил «Золотую Звезду» из рук Путина

Высокого звания Героя Российской Федерации удостоен капитан Василь Ямалетдинов из Салаватского района. Сегодня, в День защитника Отечества, «Золотую Звезду» военнослужащему вручил Президент страны Владимир Путин в Кремле.
Как сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров, Василь Камилович Ямалетдинов – командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.
В декабре прошлого года рота под командованием капитана Ямалетдинова одной из первых вошла в Гуляйполе.
Видео: Радий Хабиров, Vk