Уроженец Башкирии получил «Золотую Звезду» из рук Путина

Высокого звания Героя Российской Федерации удостоен капитан Василь Ямалетдинов из Салаватского района. Сегодня, в День защитника Отечества, «Золотую Звезду» военнослужащему вручил Президент страны Владимир Путин в Кремле.

В декабре прошлого года рота под командованием капитана Ямалетдинова одной из первых вошла в Гуляйполе.