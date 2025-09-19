«Салават Юлаев» сразится на выезде с казанским «Ак Барсом»

Первое «зеленое дерби». Сегодня «Салават Юлаев» проведет очередной матч на выезде. На этот раз уфимцы сразятся с казанским «Ак Барсом». На старте чемпионата оба соперника потеряли очки и сейчас находятся внизу таблицы на Востоке.