«Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» на выезде

Сегодня «Салават Юлаев» сыграет в Нижнекамске против «Нефтехимика». Первая встреча соперников в этом сезоне также на выезде завершилась победой уфимцев – 2:1.

Сейчас на Востоке КХЛ команда Игоря Гришина промежуточно вышла на пятое место. «Салават» на восьмой строчке с 20 баллами. На выезд юлаевцы отправились без недавно подписанного нападающего Шелдона Ремпала – он пока готовится к предстоящим матчам в Уфе. В ближайшее время тренерский штаб Виктора Козлова не сможет рассчитывать на нападающего Александра Жаровского – самый результативный хоккеист команды в последних встречах отправился в расположение молодёжной сборной России.