В Башкирии мужчина изготовил самодельную взрывчатку

Согласно данным ведомства, 44-летний подозреваемый увлекся изготовлением пиротехники в 2021 году. Он находил инструкции в интернете, сохранял их в телефоне и закупал необходимые реагенты. Осознавая противоправность своих действий, он проводил химические опыты и создавал самодельные взрывчатые смеси. При обыске у него изъяли готовые составы и компоненты для производства пороха и пиротехники.