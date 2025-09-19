Житель Башкирии на квадроцикле

В Белорецком районе помощь спасателей потребовалась мужчине на квадроцикле. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.
В лесу в деревне Аисово мужчина с 7-летним сыном катался на квадроциклах. В один момент отец не справился с управлением и перевернулся. Он смог выбраться из-под транспортного средства, но передвигаться самостоятельно не мог. Мужчина и его сын переночевали в палатке, а на утро отец отправил ребёнка за помощью.
Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшего из леса и передали медикам для дальнейшей транспортировки в больницу Белорецка.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.