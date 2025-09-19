В Уфе вручили мандаты новым членам Общественной комиссии

В Уфе состоялось вручение мандатов новым членам Общественной наблюдательной комиссии седьмого состава. Торжественная церемония прошла в Госсобрании Республики. Мероприятие собрало представителей государственных структур, общественников, СМИ и всех, кто неравнодушен к вопросам соблюдения прав человека и гуманного отношения в местах принудительного содержания.

В составе комиссии под руководством общественного деятеля, члена СПЧ при Главе Башкортостана Олега Галина будут работать 17 человек. Общественные наблюдатели были переизбраны в 43-х субъектах России, всего их более 700 человек.