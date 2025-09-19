Башкирия может стать опорной площадкой для сети геопарков ЮНЕСКО

Башкортостан может стать опорной площадкой для российской сети геопарков ЮНЕСКО. Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной присуждению статуса Всемирного наследия геопарку «Торатау». Напомним, такое решение было принято 6 сентября в Чили.

Стоит отметить, что «Торатау» — уже второй геопарк на территории СНГ, который вошел в глобальную сеть. Первым в 2020 году стал башкирский «Янган-Тау». А недавно в список всемирного наследия ЮНЕСКО включили также знаменитые наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш. Как отмечают эксперты, это мощный импульс для дальнейшего развития региона.