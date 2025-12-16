В Минпросвещения Башкирии напомнили, когда дети могут не идти в школу

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин напомнил родителям и администрациям школ, при каких условиях могут быть отменены школьные занятия.
Министр подчеркнул, что занятия физкультурой на открытом воздухе зимой также разрешены только при определенных условиях. Для младших классов температура не должна быть ниже -3°C, а для старшеклассников — ниже -10°C. В обоих случаях скорость ветра не должна превышать 6-10 м/с.
При этом родители вправе самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком в сильные морозы, заранее предупредив об этом классного руководителя. Школа продолжает работать при любой температуре, а окончательное решение об отмене очных занятий принимает ее администрация.