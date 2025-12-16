В Минпросвещения Башкирии напомнили, когда дети могут не идти в школу

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин напомнил родителям и администрациям школ, при каких условиях могут быть отменены школьные занятия.

1-4 классы: в сельских школах — при -23°C, в городских — при -25°C

5-9 классы: в сельских школах — при -25°C, в городских — при -27°C

10-11 классы: в сельских школах — при -30°C, в городских — при -32°C

Министр подчеркнул, что занятия физкультурой на открытом воздухе зимой также разрешены только при определенных условиях. Для младших классов температура не должна быть ниже -3°C, а для старшеклассников — ниже -10°C. В обоих случаях скорость ветра не должна превышать 6-10 м/с.