В Минпросвещения Башкирии напомнили, когда дети могут не идти в школу

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин напомнил родителям и администрациям школ, при каких условиях могут быть отменены школьные занятия.

  • 1-4 классы: в сельских школах — при -23°C, в городских — при -25°C
  • 5-9 классы: в сельских школах — при -25°C, в городских — при -27°C
  • 10-11 классы: в сельских школах — при -30°C, в городских — при -32°C

Министр подчеркнул, что занятия физкультурой на открытом воздухе зимой также разрешены только при определенных условиях. Для младших классов температура не должна быть ниже -3°C, а для старшеклассников — ниже -10°C. В обоих случаях скорость ветра не должна превышать 6-10 м/с.

При этом родители вправе самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком в сильные морозы, заранее предупредив об этом классного руководителя. Школа продолжает работать при любой температуре, а окончательное решение об отмене очных занятий принимает ее администрация.

