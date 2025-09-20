Башкирия вошла в топ-5 регионов-победителей конкурса «Студенческий стартап»

Республика вошла в топ-5 регионов по числу победителей конкурса «Студенческий стартап». Он реализован Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Технологии». Участие в программе позволило порядка 158-и студентам получить грантовую поддержку в размере 1 млн рублей. Один из таких — учащийся УУНиТа Семён Муругов. Парень создал прототип протеза кисти руки, благодаря которому выиграл «Студенческий стартап».

Увлекаться последними разработками Семён Муругов начал ещё в школе. Сейчас учится в УУНиТе на направлении «Биотехнические системы и технологии». В свои 21 он уже создал уникальный продукт. В стране активно разрабатывают протезы рук на 3D-принтере, печатают кисть полностью. А вот пальцы по отдельности нет. Тогда молодой человек и загорелся идеей помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.

Над разработкой Семён трудился несколько месяцев. Протез создавал дома, с помощью собственного оборудования. Некоторые компоненты закупал в Китае, всё остальное отечественного производства. Чтобы усовершенствовать проект, молодой человек принял участие в «Студенческом стартапе» и получил грантовую поддержку в размере 1 млн рублей.

А Рустем Галимов ещё в прошлом году смог получить поддержку на разработку проточного устройства для определения минерализации по частотному отклику. Прототип создал благодаря Фонду содействия инновациям, на котором уже проводятся лабораторные испытания. Аспирант учится на кафедре геофизики в Уфимском университете науки и технологий.

Если простыми словами — прибор позволяет осуществлять замеры воды одновременно в двух точках. Рустем планирует усовершенствовать устройство, чтобы облегчить работу нефтяникам. Также парень хочет заявиться на президентские гранты.

По данным Фонда содействия инновациям, из Башкортостана 158 проектов вошли в число победителей конкурса «Студенческий стартап». Всего призёрами стали 2,5 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов. Каждый второй из них посвящен одной из сфер нацпроектов технологического лидерства.