10-летний Ахмад Шахбазов из Уфы нуждается в помощи

Десятилетний Ахмад Шахбазов из Уфы нуждается в помощи. В 2016 году у мальчика обнаружили грыжу, готовясь к операции, результаты анализов крови показали пониженный гемоглобин. Но препараты, которые должны были помочь, только ухудшили состояние ребенка.

В результате ему поставили диагноз: бета-талассемия — большая форма. Это генетическое заболевание, вызывает тяжелую анемию. За мальчика взялась турецкая клиника. Костный мозг отца полностью подходит для донорства. Но сумма оказалась неподъемной для семьи.

На сегодняшний день из 65 тыс. долларов осталось собрать 15 тыс. Важна любая сумма. Отправить посильную помощь можно по реквизитам ниже, она приблизит Ахмада Шахбазова к трансплантации.

Получатель: ШАХБАЗОВ ПАЦУН АХАДОВИЧ (отец Ахмада)

По номеру телефона: +79378441112