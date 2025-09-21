В Башкирии подвели итоги муниципальных выборов

По результатам прошедших в республике выборов 13 участников спецоперации стали депутатами. В Башкортостане основные выборы депутатов местного самоуправления состоялись в Белорецке, Бирске и в деревне Юматово Уфимского района. Самое большое количество мандатов получила политическая партия «Единая Россия». Какие задачи ставят перед собой новоиспеченные народные избранники?

В зону спецоперации Ришат Низамиев отправился почти сразу, как она началась – в марте. Заключил контракт и встал на защиту страны. Служил в штурмовом отряде на Краснолиманском направлении. Получил ранение в одном из боев, после чего вернулся домой. На родине защищать интересы жителей решил уже в качестве народного избранника. В день выборов пополнил ряды депутатов Юматовского сельсовета.

Хотелось бы применить свои навыки в органах местного самоуправления, людям помочь, оказывать гуманитарную помощь у меня там сослуживцы находятся. Хочу участвовать в общественной жизни сельсовета, района. Ришат Низамиев, депутат Юматовского сельсовета

Некая растерянность, говорит Ришат, после возвращения домой была: сначала устроился на работу, а потом еще прошел в полуфинал кадровой программы «Герои Башкортостана». Это уже не первые выборы, в которых депутатами становятся участники СВО. Часть народных избранников продолжает службу. В Башкортостане из числа ветеранов и действующих бойцов депутатов разных уровней стало 60.

Там есть уровень городских советов, сельских поселений. Хорошо, что участники СВО начали возвращаться к мирной жизни. 13 человек избрано, было у нас уже порядка 40. Это большое количество. Продолжаем работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О том, чтобы на руководящие должности выдвигать участников СВО, говорил глава государства Владимир Путин, отмечая, что они внесут позитивный вклад в работу политических партий. В Башкортостане на прошедших выборах все кандидаты, являющиеся участниками спецоперации, одержали победу. Одна из задач, которая стоит перед ними, – помощь в социализации тем, кто снова привыкает к мирной жизни.

Одно дело – боец приходит с проблемами к человеку, который там не был, а если он приходит к своему товарищу, который его понимает, – это другое уже. Разяп Арсланов, депутат совета Уфимского района

В копилке уже действующих депутатов есть ряд полезных проектов. К примеру, 1 октября в республике пройдет праздник – День мотострелковых войск, который инициировал самый молодой парламентарий, избранный в 2023 году, – ветеран спецоперации Артур Галеев. Также он планирует работать над новыми законами в поддержку участников СВО.

У нас ветераны не платят налог на машины до 150 лошадиных сил, а если 200 лошадиных сил – платят не разницу, а полностью. Хотелось бы повысить этот лимит до 200 лошадиных сил. Артур Галеев, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Самое большое количество мандатов на этих выборах получила «Единая Россия», далее разместились справедливороссы, ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». То, что избиратели отдают свои голоса за действующую партию, говорит о доверии к ней и о ее серьезной силе на политической арене.

Одними из самых активных вопросов действующей администрации являются благоустройство, ремонт дорог, освещение, санитарный порядок и профилактика пожаров. Альберт Зиннуров, депутат Куртлыкульского сельсовета

186 тысяч человек могли проголосовать, проголосовали чуть более 90. Это 48 процентов – среднее значение по Республике Башкортостан. Это хороший результат. Марат Гадилов, заместитель председателя ЦИК Республики Башкортостан