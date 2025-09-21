В Башкирии подвели итоги муниципальных выборов

По результатам прошедших в республике выборов 13 участников спецоперации стали депутатами. В Башкортостане основные выборы депутатов местного самоуправления состоялись в Белорецке, Бирске и в деревне Юматово Уфимского района. Самое большое количество мандатов получила политическая партия «Единая Россия». Какие задачи ставят перед собой новоиспеченные народные избранники?
В зону спецоперации Ришат Низамиев отправился почти сразу, как она началась – в марте. Заключил контракт и встал на защиту страны. Служил в штурмовом отряде на Краснолиманском направлении. Получил ранение в одном из боев, после чего вернулся домой. На родине защищать интересы жителей решил уже в качестве народного избранника. В день выборов пополнил ряды депутатов Юматовского сельсовета.
Некая растерянность, говорит Ришат, после возвращения домой была: сначала устроился на работу, а потом еще прошел в полуфинал кадровой программы «Герои Башкортостана». Это уже не первые выборы, в которых депутатами становятся участники СВО. Часть народных избранников продолжает службу. В Башкортостане из числа ветеранов и действующих бойцов депутатов разных уровней стало 60.
О том, чтобы на руководящие должности выдвигать участников СВО, говорил глава государства Владимир Путин, отмечая, что они внесут позитивный вклад в работу политических партий. В Башкортостане на прошедших выборах все кандидаты, являющиеся участниками спецоперации, одержали победу. Одна из задач, которая стоит перед ними, – помощь в социализации тем, кто снова привыкает к мирной жизни.
В копилке уже действующих депутатов есть ряд полезных проектов. К примеру, 1 октября в республике пройдет праздник – День мотострелковых войск, который инициировал самый молодой парламентарий, избранный в 2023 году, – ветеран спецоперации Артур Галеев. Также он планирует работать над новыми законами в поддержку участников СВО.
Самое большое количество мандатов на этих выборах получила «Единая Россия», далее разместились справедливороссы, ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». То, что избиратели отдают свои голоса за действующую партию, говорит о доверии к ней и о ее серьезной силе на политической арене.
Перед народными избранниками стоит главная задача – улучшать жизнь населения. И участники СВО, вместо формы надевшие строгие костюмы, как никто другой готовы к ней. За Родину они готовы были отдать жизнь, теперь их оружие другое, но задача почти та же – защищать интересы как страны, так и жителей.