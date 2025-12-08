В Башкирии подвели итоги конкурса педагогического мастерства

В Иглино подвели итоги конкурса педагогического мастерства. Церемония награждения состоялась в школе №5. Участники соревновались в трёх номинациях.

В первой «Педагог года дошкольного образования с обучением на родном языке – 2026» одержала победу Зинира Абубакирова, старший воспитатель средней школы №5. Учитель химии Людмила Ахтамьянова выиграла в номинации «Учитель года Башкортостана – 2026» из села Чувашкубово. Республиканский этап профессионального конкурса педагогического мастерства пройдет в феврале 2026 года.