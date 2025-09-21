В Уфе завершается подготовка памятника Салавату Юлаеву к реставрации

В ближайшие пару недель объект культурного наследия федерального значения планируют снять с постамента и отправить на капитальный ремонт. Масштабные работы продолжатся и на кургане.

Словно живой, он величественно возвышается на берегу реки Белой и вот уже много лет взмахом руки встречает и провожает жителей и гостей столицы. Для уфимцев памятник Салавату Юлаеву – это не просто самая большая конная скульптура в России, а настоящий символ города и республики. Его возвели еще в 1967-м и более чем за полвека объект культурного наследия пришел в аварийное состояние. Подготовка к масштабной реставрации началась уже эти летом и сейчас она подходит к завершению.

Вернуть объекту культурного наследия обещают и его исторический темно-серый цвет, ведь зеленым монумент стал только в начале двухтысячных. Также стоит отметить, что памятник Салавату Юлаеву – это не просто единая скульптура, а более 60 отдельных элементов. И один из них, а именно медальон на груди коня, с годами был утрачен.

Реставрация памятника башкирскому национальному герою – это целый комплекс работ. Ведь в удручающем состоянии находится не только скульптура, но и основание. Все эти годы вес памятника и постамента, а это более 22 тонн, удерживают железобетонные колонны. Они уходят под землю на 10 метров. А уже там, внизу, располагается большая железобетонная плита размером 4 на 12 метров.

Состояние самих вертикальных опор еще предстоит оценить, говорят эксперты. А вот курган, на котором возвышается башкирский герой, с годами начал проседать и точно требует укрепления.