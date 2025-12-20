«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

«Салават» уступил в «зелёном дерби». Счёт открыл Степан Фальковский, это его вторая шайба в сезоне, первую он забросил тоже уфимскому клубу. Долгое время цифры на табло не менялись.
В третьем периоде преимущество своей команды удвоил Александр Барабанов. Лишь замена голкипера на шестого полевого помогла юлаевцам сократить отставание. За 15 секунд до сирены Владислав Ефремов забил гол престижа.
1:2 – поражение «Салавата». Следующие два матча уфимцы проведут против хабаровского «Амура» 23 и 25 декабря.