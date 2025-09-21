В Уфе пройдет фестиваль народных художественных промыслов и ремесел

Лучшие мастера со всей России, а также зарубежных стран представят свою продукцию на Советской площади. В 2026 году в Уфе пройдет Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел. Об этом на неделе говорили на «Часе креативных индустрий». Глава республики обсудил с ремесленниками и другие вопросы, связанные с повышением ассортимента, качества продукции и помощи в реализации товаров ручной работы.

Из этих заготовок Галина Сазонова делает уже обложки для будущих книг. С резьбой по дереву женщина знакома ещё с детства – отец научил. В определённый период жизни занималась переделкой мебели для своего дома. Около пяти лет назад Галина увлеклась изготовлением деревянных книг.

Это прямо была такая история для оформления своей родословной первоначально, а потом люди, которые видели её, им хотелось для себя это приобрести, и у меня начали заказывать книги. И получилось, что теперь я автор деревянных книг. Галина Сазонова, мастер по изготовлению книг из дерева

На производство одной книги уходит примерно месяц. Изделия ручной работы требуют кропотливого труда. Оформленные в виде книги родословные из дерева пользуются хорошим спросом. Их мастер делает на заказ. Если у Галины Сазоновой проблем с реализацией свой продукции не возникает, есть ремесленники, для которых этот вопрос стоит очень остро.

Все ремесленники, конечно, говорят о том, чтобы было какое-то стационарное место. По крайней мере определенное время в году постоянно была возможность реализовать. Это как пример ярмарок в центре Нижнего Новгорода. Люди приходят, и постоянно сбыт идет, а сбыт, соответственно, порождает уже производство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопрос реализации произведённых товаров ремесленники на этой неделе обсудили с Главой Башкортостана. «Час креативных индустрий» в Доме Республики посвятили развитию народных художественных промыслов. Радий Хабиров поручил определить постоянные места прежде всего в Уфе, где местные мастера смогут продавать свою продукцию.

Ремесленник – сам себе маркетолог, сам себе производитель, сам себе бухгалтер и продавец. И очень сложно это совмещать, подчас люди уходят из ремесла, потому что не справляются с экономической составляющей. Потому что мало произвести, нужно еще реализовать. Как раз и эти вопросы сегодня тоже обсуждались. Элеонора Саунина, председатель Ремесленной палаты Республики Башкортостан

Как помочь расширить сферу деятельности, повысить ассортимент и качество выпускаемой продукции? Вот только часть обсуждаемых вопросов. Власти готовы оказывать господдержку, отметил Радий Хабиров. Но очень важно при этом, чтобы каждый государственный рубль был вложен эффективно.

Мы давно собирались увидеться с вами, пообщаться. Задача какая – чем мы вам можем помочь, сделать вашу деятельность шире, увеличить долю людей, которые занимаются этим, чтобы были меры господдержки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На этой неделе ремесленники, на прошлой Радий Хабиров встречался с представителями IT-сферы. Развитию креативных индустрий республика уделяет особое внимание, говорят эксперты.

Креативные индустрии и в целом сектор экономики, который можно подчеркнуть как этническое достояние, историческое достояние, может давать возможности для самореализации, особенно для творческой молодежи. Он становится самым конкурентным преимуществом, в рамках которого регион может как продемонстрировать свою уникальность и специфику, так и создать те уникальные и современные рабочие места сектора экономики, которые будут в дальнейшем привлекать молодежь. Особенно талантливую. Развивать здесь образование, культуру и в целом создавать комфортные условия для проживания. Арсен Шаяхметов, политолог