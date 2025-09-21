В Уфе пройдет фестиваль народных художественных промыслов и ремесел

Лучшие мастера со всей России, а также зарубежных стран представят свою продукцию на Советской площади. В 2026 году в Уфе пройдет Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел. Об этом на неделе говорили на «Часе креативных индустрий». Глава республики обсудил с ремесленниками и другие вопросы, связанные с повышением ассортимента, качества продукции и помощи в реализации товаров ручной работы.
Из этих заготовок Галина Сазонова делает уже обложки для будущих книг. С резьбой по дереву женщина знакома ещё с детства – отец научил. В определённый период жизни занималась переделкой мебели для своего дома. Около пяти лет назад Галина увлеклась изготовлением деревянных книг.
На производство одной книги уходит примерно месяц. Изделия ручной работы требуют кропотливого труда. Оформленные в виде книги родословные из дерева пользуются хорошим спросом. Их мастер делает на заказ. Если у Галины Сазоновой проблем с реализацией свой продукции не возникает, есть ремесленники, для которых этот вопрос стоит очень остро.
Вопрос реализации произведённых товаров ремесленники на этой неделе обсудили с Главой Башкортостана. «Час креативных индустрий» в Доме Республики посвятили развитию народных художественных промыслов. Радий Хабиров поручил определить постоянные места прежде всего в Уфе, где местные мастера смогут продавать свою продукцию.
Как помочь расширить сферу деятельности, повысить ассортимент и качество выпускаемой продукции? Вот только часть обсуждаемых вопросов. Власти готовы оказывать господдержку, отметил Радий Хабиров. Но очень важно при этом, чтобы каждый государственный рубль был вложен эффективно.
На этой неделе ремесленники, на прошлой Радий Хабиров встречался с представителями IT-сферы. Развитию креативных индустрий республика уделяет особое внимание, говорят эксперты.
В соответствии с принятой правительством страны концепции развития креативных индустрий, к 2030 году их доля в экономике должна вырасти до 6%. Количество занятых в креативных профессиях увеличится в три раза – до 15 процентов. Башкортостан, по мнению экспертов, делает всё возможное, чтобы эта сфера развивались, а экономика региона крепла.