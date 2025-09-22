В Башкирии прошел исторический фестиваль «Древняя Уфа»

В столице республики состоялся шестой исторический фестиваль «Древняя Уфа», посвященный сохранению и популяризации объектов культурного наследия Башкортостана. В рамках фестиваля все желающие смогли принять участие в различных мастер-классах, например, по стрельбе из лука.
Также на площадке «Арт-квадрата» состоялась выставка ремесленников, где свои изделия представили мастера декоративно-прикладного искусства. Организаторами мероприятия выступили Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» и Управление по государственной охране объектов культурного наследия республики.