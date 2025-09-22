В Башкирии два марала устроили дуэль

В Башкирии удалось запечатлеть необычное зрелище — встречу двух самцов маралов во время гона. Местный житель сделал кадры недалеко от деревни Иткулово в Ишимбайском районе.

Выяснилось, что оба марала принадлежат частному предпринимателю, который приобрел их в начале 2000-х для разведения. Один из них несколько лет назад сбежал на свободу, когда дерево упало на его вольер, а второй — до сих пор содержится в неволе.