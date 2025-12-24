Бойцы из Башкирии построили часовню в зоне СВО

В Донецкой Народной Республике башкирские военнослужащие возвели часовню. С инициативой её создания чуть ранее выступил Радий Хабиров. Ну а строительство осуществили бойцы батальона имени Салавата Юлаева. Православный храм назвали в честь Николая Чудотворца. Помолиться приходят как сами военные, так и местные жители.

Антураж здесь самый простой, но для бойцов и не важна архитектурная изысканность. В одну из первых служб военнослужащие помолились за упокой павших товарищей и за спасение тех, кто живой.

Буквально в сотне метров чуть ранее уже построили мечеть. Инициатором выступил Радий Хабиров, который распорядился оказать помощь со стройматериалами. Он же во время открытия мусульманского храма предложил дополнить территорию ещё и христианским.

Строили часовню, что называется, всем миром. Бок о бок с православными помогали мусульмане.