В Башкирии 17-летний парень погиб в аварии с пьяным водителем

Прокуратура Абзелиловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.

По информации прокуратуры республики, ДТП произошло ночью в июне 2025 года на 3 км трассы Новобалапаново — Еникеево. Пьяный водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» отвлекся на мобильный телефон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 17-летний парень.

К сожалению, юноша получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. В настоящее время водитель находится под стражей. Дело передано в Абзелиловский районный суд для дальнейшего рассмотрения.