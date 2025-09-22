В Башкирии водолазы исследуют озеро в пещере Шульган-Таш

Водолазы погрузились в Голубое озеро, расположенное в пещере Шульган-Таш, чтобы найти возможные подводные притоки. Об этом сообщили в соцсетях заповедника «Шульган-Таш».

Во время мероприятия подводники осмотрели пещеру до глубины 40–60 метров, провели сложные поиски мест вероятного притока воды на заданных глубинах, отобрали пробы воды и наносов до глубины 60 метров и, конечно же, провели видеосъемку хода пещеры.

На сегодняшний день Голубое озеро исследовано лишь до глубины 88 метров. Река Шульган начинается у подножия одноименной горы и за 5 километров до Каповой пещеры уходит под землю в пещеру Сумган. Протекая под землей, она сформировала пещеру Шульган-Таш, а затем углубилась еще ниже, проложив извилистый путь по каменному тоннелю. Вода, проходя через карстовые породы, выходит на поверхность, образуя Голубое озеро.