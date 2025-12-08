В нацпарке «Башкирия» спелеологи изучают новую пещеру

Спелеологи из Оренбурга и Башкортостана приступили к изучению новой пещеры «Логово Арагока» в Кутукском урочище. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Башкирия», вход в неё обнаружили ещё два года назад. После этого делали попытку изучить её, но путь преградил вертикальный колодец глубиной 15 метров. Сейчас же удалось пройти его и выйти к новому 10-метровому колодцу с водопадом.