Уфимских подростков задержали за кражу противогазов из убежища

В Уфе группа 15-летних подростков совершила кражу имущества из защитного сооружения. Ущерб от их противоправных действий составил более 80 тысяч рублей.

По предварительным данным МВД республики, подростки познакомились в мессенджере и решили совершить кражу. Они срезали оградительную проволоку, проникли на территорию объекта и с помощью инструментов вскрыли двери. Все свои действия они фиксировали на фото и видео для дальнейшей публикации в соцсетях. Обнаружив ящики с имуществом, подростки забрали противогазы, пакеты с жилетами, касками и медицинские аптечки.