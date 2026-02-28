В Уфе остановили очередного подростка за рулём

На место задержания вызвали родители подростка, при них его отстранили от управления автомобилем и составили протоколы. В отношении родителей собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего. Машину переместили на спецстоянку.