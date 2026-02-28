В Уфе остановили очередного подростка за рулём

Инспекторы ГАИ Уфы вновь задержали подростка за рулём автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
На улице Шафиева сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2109. За рулём находился девятиклассник из школы неподалёку. Водительских прав у ребёнка, конечно, не было. Автомобиль также не был зарегистрирован.
На место задержания вызвали родители подростка, при них его отстранили от управления автомобилем и составили протоколы. В отношении родителей собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего. Машину переместили на спецстоянку.
Фото: ГАИ РБ.