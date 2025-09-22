Стало известно, сколько жителей Башкирии занимаются спортом

2 млн 300 тыс. жителей Башкортостана занимаются спортом. Если в 2019 году доля тех, кто систематически занимается физкультурой, была 45%, то сейчас уже 62%. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании Правительственной комиссии по реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Его провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Руководитель региона отметил: чтобы спорт был доступнее, мы развиваем инфраструктуру. Стараемся, чтобы в каждом городе и районе были свои сооружения для этих целей — ФОКи, бассейны, спортплощадки и т. д. Сегодня по темпам строительства спортивных объектов и по их количеству Башкортостан — в лидерах по стране. Важно, что большую помощь здесь нам оказывает Правительство и Министерство спорта страны, подчеркнул Радий Хабиров.