В Чишминском районе открылся новый ФАП

В селе Енгалышево Чишминского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили по федеральному партийному проекту «Здоровое будущее». Фельдшер может оказать первую медицинскую помощь, а также измерить внутриглазное давление, узнать содержание холестерина и сахара в крови, сделать прививку в процедурном кабинете, проводить медосмотры.
В наличии есть аппарат электрокардиографии. Учреждение оснастили современным оборудованием. Здание отапливается. В модульном ФАПе смогут получать медицинскую помощь жители трех населенных пунктов: Енгалышево, деревень Борискино и Лентовка. Всего более 400 человек.