В Чишминском районе открылся новый ФАП

В селе Енгалышево Чишминского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили по федеральному партийному проекту «Здоровое будущее». Фельдшер может оказать первую медицинскую помощь, а также измерить внутриглазное давление, узнать содержание холестерина и сахара в крови, сделать прививку в процедурном кабинете, проводить медосмотры.