В Уфе ищут мужчину, который разбил камнями окна в автобусе

На остановке «Улица Ивана Франко» в автобус, следующий по маршруту №51, зашёл пьяный мужчина. Пассажир сразу стал вести себя вызывающе и агрессивно. Водитель попросил мужчину покинуть салон транспорта, однако столкнулся с резким отказом. Уфимец вступил в перепалку, спровоцировал конфликт. Водителю удалось вывести пассажира, но тот начал закидывать автобус.