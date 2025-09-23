В Уфе ищут мужчину, который разбил камнями окна в автобусе

22 сентября в Уфе неизвестный закидал камнями пассажирский автобус. Подробности инцидента рассказал начальник отдела безопасности «Башавтотранса» Владимир Хушкин.
На остановке «Улица Ивана Франко» в автобус, следующий по маршруту №51, зашёл пьяный мужчина. Пассажир сразу стал вести себя вызывающе и агрессивно. Водитель попросил мужчину покинуть салон транспорта, однако столкнулся с резким отказом. Уфимец вступил в перепалку, спровоцировал конфликт. Водителю удалось вывести пассажира, но тот начал закидывать автобус.
К счастью, водителю и пассажирам удалось увернуться от бутылки, камней и палок. Пострадавших в инциденте нет. Однако хулиган серьёзно повредил автобус. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет 1 млн рублей. Сейчас ведутся поиски дебошира.