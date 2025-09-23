В Башкирии из-за плохих дорог погибли 26 человек

В управлении ГАИ региона прошло совещание с участием представителей министерства транспорта, компании «Упрдор «Приуралье» и дорожных служб. На встрече обсуждали подготовку к предстоящей зиме и налаживание взаимодействия между различными ведомствами. Уже разработан комплекс мер, направленных на повышение безопасности на трассах. В их число входит и анализ эффективности тех решений, которые применялись ранее.