Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении подростков в Уфе

По информации, появившейся в соцсетях, инцидент произошел в Уфе. Конфликт между подростками попытались прекратить местные жители, однако в ходе вмешательства нескольким несовершеннолетним были причинены телесные повреждения. Одного из подростков насильно посадили в автомобиль и продолжили избивать. В результате он был госпитализирован с травмами.