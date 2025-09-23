Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении подростков в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РБ Владимиру Архангельскому предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.
По информации, появившейся в соцсетях, инцидент произошел в Уфе. Конфликт между подростками попытались прекратить местные жители, однако в ходе вмешательства нескольким несовершеннолетним были причинены телесные повреждения. Одного из подростков насильно посадили в автомобиль и продолжили избивать. В результате он был госпитализирован с травмами.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Полиция установила и допросила всех участников инцидента.
По предварительным данным МВД по РБ, конфликт начался с игры между подростками, в которую позже вмешались взрослые.