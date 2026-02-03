Оценка безопасности и причины ЧП: в Уфе продолжается расследование стрельбы в гимназии

Правоохранители продолжают выяснять причины инцидента, который произошёл сегодня в уфимской гимназии. Утром девятиклассник открыл стрельбу пластиковыми пулями из игрушечного автомата в гимназии №16. Пострадавших нет. В учебное заведение оперативно приехали экипажи Росгвардии, которые и задержали подростка. Ситуацию на личном контроле держит глава республики. Радий Хабиров посетил место происшествия и ознакомился с обстоятельствами. Он поручил разобраться в причинах ЧП, в первую очередь почему ученик решился на совершение такого поступка.

Также оценку дадут и организации системы безопасности гимназии. Автомат, который принёс мальчик, – пластиковый. Металлодетектор «увидеть» его не мог, однако он среагировал на нож, который также был у подростка. Поскольку у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим, по словам Радия Хабирова, также будут разбираться отдельно. Добавим, что все уроки в гимназии в этот день приостановили, ну а завтра проведут собрание с родителями. По факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела.