В Башкирии на скамью подсудимых сядет банда вымогателей

В Башкирии перед судом предстанет группа вымогателей. Пятеро жителей Салавата обвиняются в серийных разбоях, грабежах, вымогательствах и незаконном обороте наркотиков.

По данным прокуратуры республики, в январе 2023 года один из фигурантов организовал преступную группу, к которой позднее присоединились двое мужчин. С марта 2023 по февраль 2024 года они под разными предлогами, угрожая оружием, требовали у пяти человек более 100 тысяч рублей.

Кроме того, в мае-июне прошлого года злоумышленники пытались завладеть квартирой жительницы Салавата, а затем потребовали 500 тысяч рублей у человека, который помог ей скрыться. Также они обманным путем заставили другого мужчину перевести 23,5 тысячи рублей под предлогом оформления нотариальной доверенности.

Основатель банды, угрожая знакомому, получил от него более 50 тысяч рублей на банковскую карту. Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность группы. При обысках у некоторых обвиняемых были обнаружены наркотические вещества.