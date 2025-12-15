В Уфе прошёл хоккейный мастер-класс в рамках акции Альфа-Банка

Мечта выйти на лёд с профессиональными хоккеистами стала реальностью. В Уфе прошёл детский мастер-класс от игроков клуба «Салават Юлаев» для победителей акции Альфа-Банка.

Участникам акции Альфа-Банка провели небольшую экскурсию по «Уфа-Арене». Они заглянули в закулисье – кубковую зону и технические помещения, куда обычно зрители не попадают.

Главным событием стала тренировка на льду. Хоккеисты занимались с детьми и общались вне формата официальной игры. Мастер-класс прошёл в рамках акции Альфа-Банка для держателей детских карт. Для участников подготовили подарки, а также автограф- и фотосессию с игроками команды.

Альфа-Банк поддерживает большой спорт и детские инициативы. Банк сотрудничает с Союзом биатлонистов России, федерациями художественной гимнастики, велоспорта, сёрфинга, хоккейным клубом «Салават Юлаев», футбольным «Спартаком» и около 30 региональных команд разных видов спорта.