В Уфе прошёл хоккейный мастер-класс в рамках акции Альфа-Банка

Мечта выйти на лёд с профессиональными хоккеистами стала реальностью. В Уфе прошёл детский мастер-класс от игроков клуба «Салават Юлаев» для победителей акции Альфа-Банка.
Участникам акции Альфа-Банка провели небольшую экскурсию по «Уфа-Арене». Они заглянули в закулисье – кубковую зону и технические помещения, куда обычно зрители не попадают.
Главным событием стала тренировка на льду. Хоккеисты занимались с детьми и общались вне формата официальной игры. Мастер-класс прошёл в рамках акции Альфа-Банка для держателей детских карт. Для участников подготовили подарки, а также автограф- и фотосессию с игроками команды.
Альфа-Банк поддерживает большой спорт и детские инициативы. Банк сотрудничает с Союзом биатлонистов России, федерациями художественной гимнастики, велоспорта, сёрфинга, хоккейным клубом «Салават Юлаев», футбольным «Спартаком» и около 30 региональных команд разных видов спорта.
Для болельщиков «Салавата Юлаева» банк разработал специальный дизайн карт. Её можно оформить и загравировать сразу в «Уфа-Арене».