В лесу Башкирии потерялась 82-летняя женщина

В Кигинском районе пропала 82-летняя женщина. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

22 сентября мужчина и женщина из Челябинской области приехали в деревню Тугузлы за грибами. Во время «тихой охоты» женщина заплутала и не вышла к месту встречи. На звонки пенсионерка тоже не отвечала. Мужчина обратился в службу спасения.