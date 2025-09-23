В лесу Башкирии потерялась 82-летняя женщина

В Кигинском районе пропала 82-летняя женщина. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
22 сентября мужчина и женщина из Челябинской области приехали в деревню Тугузлы за грибами. Во время «тихой охоты» женщина заплутала и не вышла к месту встречи. На звонки пенсионерка тоже не отвечала. Мужчина обратился в службу спасения.
На поиски пенсионерки прибыли спасатели, сотрудники полиции с кинологом, представители администрации и местные жители. Вечером женщина вышла на связь и сообщила, что скоро придёт домой, однако так и не появилась. Поиски продолжились. Однако женщина действительно вышла к деревне Тёплый Ключ сама сегодня, 23 сентября.