В Уфе врачи извлекли пулю у раненого бойца СВО

Сначала боец СВО после пулевого ранения получил первую помощь в военном госпитале, после чего вернулся домой. Однако вскоре мужчина обратился в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова с жалобами на боли в левой поясничной области. Обследование показало, что пуля повредила мочеточник, что привело к нарушению оттока мочи из почки.

Хирурги провели операцию в два этапа: сначала лапароскопически удалили пулю и стентировали мочеточник, который успел зарубцеваться. Во время второй операции специалисты иссекли рубцы и провели пластику.

Главврач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов отметил, что, несмотря на сложность случая, врачи использовали малоинвазивные технологии. Поэтому пациент быстро восстановился.

После операции никаких осложнений не возникло. На четвертый день его уже выписали. Регулярные контрольные осмотры каждые полгода не показали признаков рецидива.

Благодаря квалифицированной медицинской помощи мужчина смог вернуться к привычному образу жизни. Единственным напоминанием о ранении остался небольшой рубец.