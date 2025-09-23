В Башкирии за зиму более 100 жителей погибли в пожарах

Более ста жителей Башкортостана погибли в пожарах за предыдущую зиму. Такую статистику привели сегодня на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 2018 года власти приобрели для спасателей свыше двухсот единиц специальной техники для тушения огня.
На это выделили порядка ста миллионов рублей. На встрече говорили о том, чтобы представители муниципалитетов обеспечивали членов добровольных пожарных команд необходимой инфраструктурой — в частности, теплыми боксами для хранения машин и оборудования.