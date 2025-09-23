Радий Хабиров поделился историей об одаренном подростке

Место, где раскрываются таланты. В октябре республиканский реабилитационный центр «Салют» для особенных детей отпразднует год с момента открытия. В канун этого события Радий Хабиров рассказал об одном из талантливых воспитанников. Ринат Набиуллин — аутист, который три года назад всерьез увлекся музыкой. За это время он смог с нуля освоить игру на пианино и поступить в уфимское училище искусств.