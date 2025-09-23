Радий Хабиров поделился историей об одаренном подростке

Место, где раскрываются таланты. В октябре республиканский реабилитационный центр «Салют» для особенных детей отпразднует год с момента открытия. В канун этого события Радий Хабиров рассказал об одном из талантливых воспитанников. Ринат Набиуллин — аутист, который три года назад всерьез увлекся музыкой. За это время он смог с нуля освоить игру на пианино и поступить в уфимское училище искусств.
Педагоги отмечают его исключительный талант и невероятную трудоспособность. По словам главы региона, реабилитация в «Салюте» - комплексная. Дети здесь занимаются адаптивной и лечебной физкультурой, плаванием, проходят курсы массажа и физиотерапии, с ними работают логопеды, психологи, профориентологи.
Радий Хабиров поблагодарил за профессионализм, нелегкий, но очень важный труд сотрудников реабилитационного центра, а также всех, кто работает с особенными детьми.