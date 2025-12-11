Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Бабичу

Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Шайхзаде Бабичу в честь 30-летия Всемирного курултая башкир. Мемориал поэту и общественному деятелю открыли в июне 2019 года. Его автором выступил скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук, ранее работавший над памятником народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму.

Общая высота монумента около шести метров. Постамент выполнен из гранита, сам памятник – из бронзы. В возложении приняли также участие председатели и активисты курултая башкир со всей России.