В Башкирии готовятся к запуску движения на крупных объектах

На Бельском арочном мосту остались финальные штрихи, прежде чем запустят движение. Уже ко Дню республики переправа, как обещают, заработает на полную силу. На днях готовность объекта проверял Радий Хабиров во время рабочей поездки по Уфе. Кроме того, в октябре планируется запустить движение на мосту через реку Ик на границе с Татарстаном.
Этот объект сдадут на год раньше намеченного срока. Всего же до конца года планируется привести в нормативное состояние еще 12 мостов. Рабочие Башкортостана также полным ходом ведут ремонт, реконструкцию и строительство дорог. В порядок привели 41 участок общей протяженностью более 100 км. До конца сезона планируется завершить работы еще на 400 км дорог регионального и межмуниципального значения. Значительный вклад в развитие дорожного строительства внесло предприятие «Башкиравтодор».
В Янаульском районе отремонтировали подъезд к поселку Энергетик в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По поручению Главы Республики Радия Хабирова дорожники обеспечивают проезд, в том числе, к туристическим объектам. Это, например, популярная трасса Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, а также М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. Новый асфальт постелили на участке дороги Уфа — Бирск — Янаул и Старосубхангулово — Мраково в Кугарчинском районе. Это лишь часть масштабных проектов.