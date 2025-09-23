В Башкирии готовятся к запуску движения на крупных объектах

На Бельском арочном мосту остались финальные штрихи, прежде чем запустят движение. Уже ко Дню республики переправа, как обещают, заработает на полную силу. На днях готовность объекта проверял Радий Хабиров во время рабочей поездки по Уфе. Кроме того, в октябре планируется запустить движение на мосту через реку Ик на границе с Татарстаном.

Этот объект сдадут на год раньше намеченного срока. Всего же до конца года планируется привести в нормативное состояние еще 12 мостов. Рабочие Башкортостана также полным ходом ведут ремонт, реконструкцию и строительство дорог. В порядок привели 41 участок общей протяженностью более 100 км. До конца сезона планируется завершить работы еще на 400 км дорог регионального и межмуниципального значения. Значительный вклад в развитие дорожного строительства внесло предприятие «Башкиравтодор».

В этом году у нас стартовал проект «Инфраструктура для жизни», в рамках него мы делаем километраж больше, чем в прошлом году. Хочется поблагодарить федеральное агентство «Росавтодор» и Правительство Башкирии за поддержку, потому что всё зависит от финансирования. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан