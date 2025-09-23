Ветераны труда из Уфы победили на конкурсе песни Иосифа Кобзона

Уфимские ветераны труда выступили с прославленными деятелями культуры России на одной сцене. Супруги Лариса Матвеева и Олег Чернецкий больше 20 лет занимаются музыкой в хоре «Поколение». Поучаствовав в региональном этапе Фестиваля-конкурса исполнителей песни Иосифа Кобзона, они заняли Гран-при и, как победители, были приглашены на концерт в Москву.

И даже опытные певцы, спустя годы, исполняют эту песню с тем же волнением и трепетом. Любовь, которая является своего рода «эхом» ушедшего прошлого. Именно с нее началось совместное творчество детей войны — Ларисы Матвеевой и Олега Чернецкого. Лариса Викторовна работала музыкальным руководителем в детском саду, а вот Олег Леонидович с музыкой жизнь связывать не планировал — стечение обстоятельств.

В молодости инженером-строителем из Саратова он переехал в Уфу. Впервые будущие супруги встретились четверть века назад в хоре «Поколение» при государственном концертном зале «Башкортостан» и больше не расставались. Активисты совета ветеранов около 20 лет выступают на городских мероприятиях. Поучаствовав весной в конкурсе песни Иосифа Кобзона, сами не ожидали, что их оценят так высоко.

Выиграв гран-при, дуэт представил Башкортостан на большом концерте в столице. 11 сентября победители из регионов выступили на сцене Московского международного Дома музыки со звездами российской эстрады — Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и Алсу на одной сцене.