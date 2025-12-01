Ветерану СВО из Стерлитамака бесплатно провели пластическую операцию

Ветерану спецоперации из Стерлитамака бесплатно провели пластическую операцию на лице и шее. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между филиалом фонда «Защитники Отечества» республики и одной из клиник Уфы. После миномётного обстрела в 2024 году Вячеслава Андреева накрыло осколками, он четыре дня не мог выйти на связь. Впоследствии мужчину спешно прооперировали – ему удалось сохранить жизнь. Но какой ценой?

Впервые на СВО Вячеслав Андреев попал по частичной мобилизации. Сначала служил в артиллерии, защищая мирных жителей ДНР, а подписав контракт через год, перешёл в пехоту, на передовую. Но вскоре, в 2024 году, боец попал под миномётный обстрел.

Позже Вячеславу сделали и протезирование глаза. Срочная эвакуация, сложнейшие операции, долгая реабилитация – всё это уже позади. Сейчас дипломированный инженер-энергетик строит планы вернуться к работе.

Такая возможность появилась у ветеранов СВО после договорённости между «Защитниками Отечества» и уфимской клиникой. Каждый месяц бойцам с тяжелыми последствиями после ранений будут бесплатно помогать пластический и челюстно-лицевой хирурги.

Операция шла под легкой седацией в течение пары часов. Сложностей в процессе не возникло. А восстанавливаться уже мужчина будет дома. Это не займёт больше 10 дней.