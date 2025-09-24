В Уфе прошел инструкторско-методический сбор работников военкоматов

В Уфимском университете науки и технологий представители военного комиссариата Башкортостана и председатели призывных комиссий городов и районов республики провели инструкторско-методический сбор. Мероприятие прошло в рамках подготовки к осенней призывной кампании, которая начнётся 1 октября и завершится 31 декабря.
Срочники будут проходить службу на территории России, не принимая участия в специальной военной операции. Было также отмечено, что вопросы комплектования призывниками вооруженных сил России является наиважнейшей задачей. Поэтому государство постоянно вносит изменения в законодательную базу, регламентирующую работу региональных военкоматов.