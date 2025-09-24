В Уфе начинается демонтаж памятника Салавату Юлаеву

Готовы к разбору. Федеральные эксперты оценили состояние памятника Салавата Юлаева и готовы приступить к демонтажным работам. С постамента, на котором стоит конная скульптура весом более 20 тонн, уже снята облицовка. К работам привлечены одни из самых опытных реставраторов России.

Памятник был построен в 1967 году, и более чем за полвека объект культурного наследия пришел в аварийное состояние. Работу также усложняет рельеф, на котором расположена скульптура.