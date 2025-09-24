В Уфе начинается демонтаж памятника Салавату Юлаеву

Готовы к разбору. Федеральные эксперты оценили состояние памятника Салавата Юлаева и готовы приступить к демонтажным работам. С постамента, на котором стоит конная скульптура весом более 20 тонн, уже снята облицовка. К работам привлечены одни из самых опытных реставраторов России.
Памятник был построен в 1967 году, и более чем за полвека объект культурного наследия пришел в аварийное состояние. Работу также усложняет рельеф, на котором расположена скульптура.
Кроме реставрационных работ, на территории проводятся также археологические раскопки. Работы будут продолжаться, пока памятник находится на реставрации. Начать демонтаж планируют уже на следующей неделе. На свое законное место символ города вернется в октябре 2027 года. Жители и гости столицы ждут этого момента с нетерпением.