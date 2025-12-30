«Салават Юлаев» уступил минскому «Динамо»

Сегодня «Салават Юлаев» провёл последний домашний матч в этом году. Соперником уфимцев стало минское «Динамо». Положительных эмоций добавила уже ставшая традицией акция «Мишкопад». Как завершился хоккейный поединок – в нашем сюжете.

Серию новогодних матчей «Салават Юлаев» проведёт в специальных джерси, как назвали их в клубе – в стиле «бабушкин свитер». На матч с минчанами в состав вернулся Шелдон Ремпал. Кстати, именно его удалением воспользовался Виталий Пинчук. Он продолжает набирать очки пятый матч подряд.

В следующем периоде также в большинстве отличился капитан гостей – Андрей Стась и помог приблизиться к юбилею в 1000 очков в КХЛ Вадиму Шипачёву. В заключительном периоде одну шайбу отыграл Алексей Василевский. Ему также в большинстве удался бросок от синей линии.

В этом матче всё решила игра в неравных составах. Родуолд сравнял счёт при игре 4 на 3. В овертайме героем матча стал Вадим Шипачев. 2:3 – уфимцы уступают.

Завершился матч мишкопадом. На уфимский лёд с сиреной полетели тысячи мягких игрушек. А собранная сумма составила более 6,5 млн рублей.